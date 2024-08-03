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Как Украина выиграла первое золото Олимпиады-2024: видео решающего раунда Ольги Харлан

Стоит еще раз насладиться исторической победой наших спортсменок.
Вчера, 23:28
Женская сборная Украины по фехтованию / Getty Images
Женская сборная Украины по фехтованию / Getty Images

В субботу, 3 августа, украинская женская сборная Украины по фехтовании на сабле выиграла золотую медаль Олимпиады-2024.

Ольга Харлан, Юлия Бакастова и Алина Комащук сумели дать достойный бой сборной Южной Кореи.

Однако, конечно, лавры главной героини вечера достались именно Харлан, которая принесла нашей команде 22 балла из 45-ти.

На финальный девятый раунд Ольга выходила при разнице в минус три очка в пользу кореянок, однако сумела разбить наголову свою соперницу и заработать первую золотую медаль для Украины.

Представляем вашему вниманию финальный раунд, в котором Ольга довела поединок до победы, а также первые эмоции наших спортсменок.

Со всеми результатами украинской сборной по фехтованию на Олимпиаде вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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