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Харлан установила необычное достижение в женском фехтовании на Олимпиаде

Ольга стала примером долголетия в своем спорте.
Сегодня, 09:07
Ольга Харлан / Getty Images
Ольга Харлан / Getty Images

Ольга Харлан вместе с Алиной Комащук, Юлеей Бакастовой и Еленой Кравацкой вчера, 3 августа, завоевала золотую медаль Олимпийских Игр в командных соревнованиях со шпагой.

Для Ольги в отличие от ее партнерш по команде это было уже второе Олимпийское золото. Первое было завоевано также в командных соревнованиях в 2008 на Играх в Пекине.

Между золотыми медалями Харлан прошло 16 лет, что является новым рекордным интервалом в женском фехтовании. Ранее достижение принадлежало двум советским фехтовальщицам Александре Забелиной и Галине Гороховой, которые завоевывали золото в 1960 и 1972 годах.

Напомним, ранее сообщалось, что Харлан высказалась о командном золоте Олимпиады-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиада Ольга Харлан

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