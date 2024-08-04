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"Просто киборг": Верняев отметил вклад Харлан в первое золото Украины на Олимпиаде-2024

Гимнаст не прошел мимо достижения своей соотечественницы.
Сегодня, 09:59

Спортивный гимнаст Олег Верняев высказался об Олимпийском золоте женской сборной Украины по фехтованию на сабле.

Верняев отметил вклад Ольги Харлан в эту медаль, которая благодаря этой награде установила рекорд Украины. Олег призвал дать Ольге звание "спортсменки десятилетия".

"Харлан просто киборг. Дайте ей спортсменку десятилетия.

Просто нет слов", - написал гимнаст в Instagram Stories.

Напомним, Верняев вчера, 3 августа, вошел в топ-5 в личных соревнованиях на гимнастическом коне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Олег Верняев Ольга Харлан

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