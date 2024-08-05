Олислагерс - о Магучих: Мы все ею вдохновляемся

Австралийская спортсменка Никола Олислагерс прокомментировала соперничество с Ярославой Магучих.

Напомним, что в последние годы именно австралийка чаще всего являлась главной соперницей для Ярославы. В Токио Никола брала серебро, а Магучих - бронзу.

А вот в Париже Магучих сумела обойти соперницу благодаря разнице попыток - обе спортсменки остановились на высоте 2.02 метра. При этом Олислагерс призналась, что рада соревноваться с Ярославой.

"Это была невероятная возможность соревноваться с Ярославой. Давление, когда ты - мировая рекордсменка, особенно на следующих соревнованиях, сказывается. И мы все, прыгуньи в высоту, ею вдохновляемся.

У Украины есть история прыжков в высоту, у нас - нет. И то, что мы здесь сейчас все здесь, - это классно. Это позволяет влюблять всю нацию в спорт. Было бы классно иметь командный чемпионат мира", - приводит слова австралийки Суспильне.

Ранее также сама Магучих прокомментировала свое золото.

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