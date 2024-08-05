Результат хуже – медаль лучше: украинские атлеты установили интересное достижение

Магучих, Кохан и Геращенко не превзошли своих достижений в Токио.

Накануне в рамках соревнований по легкой атлетике на Олимпиаде в Париже украинские спортсмены завоевали сразу три медали – Ярослава Магучих стала чемпионкой в ​​секторе прыжков в высоту, Ирина Геращенко финишировала немного позади партнерши, а Михаил Кохан получил бронь.

Интересен тот факт, что ни один из них не улучшил свои результаты трехлетней давности, когда они выступали в Токио, но при этом все улучшили итоговое место.

Да, Магучих в Японии в 2021 году также взяла высоту в 200 см, но тогда это дало ей возможность добыть в борьбе лишь бронзовую медаль, тогда как на этот раз – это золото.

Ирине Геращенко в Токио подчинилась высота в 198 см, но тогда для бронзы нужно было прыгать 2м, а вот в Париже хватило и 195см.

Михаил Кохан накануне показал результат 79,39 м, что позволило стать третьим, а вот три года назад он метнул молот на целый метр дальше (80,39 м), но тогда это был только четвертый результат.

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