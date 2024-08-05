iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Результат хуже – медаль лучше: украинские атлеты установили интересное достижение

Магучих, Кохан и Геращенко не превзошли своих достижений в Токио.
Сегодня, 09:16
Ирина Геращенко и Ярослава Магучих / Getty Images
Ирина Геращенко и Ярослава Магучих / Getty Images

Накануне в рамках соревнований по легкой атлетике на Олимпиаде в Париже украинские спортсмены завоевали сразу три медали – Ярослава Магучих стала чемпионкой в ​​секторе прыжков в высоту, Ирина Геращенко финишировала немного позади партнерши, а Михаил Кохан получил бронь.

Интересен тот факт, что ни один из них не улучшил свои результаты трехлетней давности, когда они выступали в Токио, но при этом все улучшили итоговое место.

Да, Магучих в Японии в 2021 году также взяла высоту в 200 см, но тогда это дало ей возможность добыть в борьбе лишь бронзовую медаль, тогда как на этот раз – это золото.

Ирине Геращенко в Токио подчинилась высота в 198 см, но тогда для бронзы нужно было прыгать 2м, а вот в Париже хватило и 195см.

Михаил Кохан накануне показал результат 79,39 м, что позволило стать третьим, а вот три года назад он метнул молот на целый метр дальше (80,39 м), но тогда это был только четвертый результат.

С всеми медалями Украины на Олимпийских играх 2024 года можете ознакомиться на ISPORT. Также у нас доступно расписание выступлений наших спортсменов на сегодня.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина на олимпиаде

Статьи по теме

Стрельба на Олимпиаде-2024: Коростылев занял пятое место в финале скоростной стрельбы Стрельба на Олимпиаде-2024: Коростылев занял пятое место в финале скоростной стрельбы
Легкая атлетика (метательные виды) на Олимпиаде-2024: Кохан завоевал бронзовую медаль в метании молота Легкая атлетика (метательные виды) на Олимпиаде-2024: Кохан завоевал бронзовую медаль в метании молота
Легкая атлетика (прыжки) на Олимпиаде-2024: Магучих - олимпийская чемпионка, Геращенко - бронзовая призерша Легкая атлетика (прыжки) на Олимпиаде-2024: Магучих - олимпийская чемпионка, Геращенко - бронзовая призерша
Легкая атлетика (беговые виды) на Олимпиаде-2024: Погорилко не пробился в финал, но попал в утешительный забег на 400 метров Легкая атлетика (беговые виды) на Олимпиаде-2024: Погорилко не пробился в финал, но попал в утешительный забег на 400 метров
Помочь журналистам

Видео

Первый гимн Украины на Олимпиаде-2024: видео церемонии награждения
Первый гимн Украины на Олимпиаде-2024: видео церемонии награждения

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: полуфиналы на Олимпиаде-2024
просмотров
УПЛ: ЛНЗ обыграл Левый Берег, Оболонь упустила победу над Колосом, Шахтер разгромил Ворсклу, Заря одолела Ингулец
просмотров
Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: США опередили Китай, Украина ворвалась в ТОП-20
просмотров
Трансферы лета 2024 года: Варан подписался с Комо, Астон Вилла провела два перехода на 120 миллионов
просмотров

Последние новости

Европа11:44
Лидер Барселоны может восстановиться к первому туру Ла Лиги
Европа11:15
Клуб Фабрегаса может получить еще одного топ-игрока
Олимпийские игры10:56
Стрельба на Олимпиаде-2024: Коростылев занял пятое место в финале скоростной стрельбы
Олимпийские игры10:53
Футболист Олимпийской сборной попрощался со своим клубом и переберется в низший дивизион
Европа10:20
"Нам стоит поговорить": французский боец ММА обратился к Отаменди
Европа09:50
Футбол сегодня: полуфиналы на Олимпиаде-2024
Европа09:45
Чемпион Германии нацелился на экс-защитника Ливерпуля
Олимпийские игры09:16
Результат хуже – медаль лучше: украинские атлеты установили интересное достижение
Олимпийские игры09:15
Магучих установила новый национальный рекорд
Европа08:50
Николя Пепе получил второй шанс в топ-лиге Европе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK