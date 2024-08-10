Украинские пограничники торжественно встретили Хижняка и Харлан

Чемпион Олимпийских игр-2024 по боксу в весовой категории до 80 кг Александр Хижняк вернулся в Украину с золотой медалью.

Первыми украинского спортсмена встретили наши пограничники.

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"Посвящаю свою победу всей Украине и всем украинцам. Спасибо всем пограничникам и бойцам Вооруженных сил Украины за то, что защищаете мир и спокойствие в нашей родной стране и на нашей земле. Очень вам благодарен", - сказал Хижняк.

🥇Вітаємо вдома, Чемпіоне!



Прикордонники першими зустріли олімпійського чемпіона Олександра Хижняка. Боксер-прикордонник повернувся до України з олімпійським «золотом», яке виборов на Олімпіаді в Парижі.



Пишаємося нашими!🇺🇦 pic.twitter.com/JJk8976tOF — Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) August 10, 2024

Также пограничники встретили в Украине олимпийскую чемпионку по фехтованию на саблях в командном турнире и бронзовую призерку в индивидуальных выступлениях на Олимпиаде-2024 Ольгу Харлан.

Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

"Большое спасибо пограничникам 27-го пограничного отряда за такой теплый прием. Я очень рада, что я вернулась в Украину. Я очень счастлива потому, что я еду домой с медалью и я привезла это в Украину. Я очень чувствовала поддержку всей Украины, всех ребят, кто нас здесь защищает. Это для них, для всей Украины", - сказала Харлан.

🇺🇦Прикордонники першими зустріли чемпіонку світу з фехтування Ольгу Харлан



Українська спортсменка здобула бронзову медаль на Олімпійських іграх 2024 в Парижі. А жіноча збірна України з фехтування на шаблях, у складі якої була й Ольга Харлан, стала переможцем командного турніру. pic.twitter.com/zeQxOVKZP7 — Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) August 10, 2024

Напомним, на ISPORT доступен список всех украинских чемпионов и призеров Олимпиады-2024.

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