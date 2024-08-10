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Украинские пограничники торжественно встретили Хижняка и Харлан

Украинские чемпионы Олимпийских игр-2024 вернулись домой из Парижа.
Сегодня, 15:40
Хижняк вернулся в Украину / Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины
Хижняк вернулся в Украину / Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Чемпион Олимпийских игр-2024 по боксу в весовой категории до 80 кг Александр Хижняк вернулся в Украину с золотой медалью.

Первыми украинского спортсмена встретили наши пограничники.

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"Посвящаю свою победу всей Украине и всем украинцам. Спасибо всем пограничникам и бойцам Вооруженных сил Украины за то, что защищаете мир и спокойствие в нашей родной стране и на нашей земле. Очень вам благодарен", - сказал Хижняк.

Также пограничники встретили в Украине олимпийскую чемпионку по фехтованию на саблях в командном турнире и бронзовую призерку в индивидуальных выступлениях на Олимпиаде-2024 Ольгу Харлан.

Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины
Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

"Большое спасибо пограничникам 27-го пограничного отряда за такой теплый прием. Я очень рада, что я вернулась в Украину. Я очень счастлива потому, что я еду домой с медалью и я привезла это в Украину. Я очень чувствовала поддержку всей Украины, всех ребят, кто нас здесь защищает. Это для них, для всей Украины", - сказала Харлан.

Напомним, на ISPORT доступен список всех украинских чемпионов и призеров Олимпиады-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ольга Харлан Александр Хижняк Олимпиада-2024

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