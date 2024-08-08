"Добро пожаловать в клуб": Владимир Кличко отреагировал на золото Хижняка на Олимпиаде-2024
Чемпион Атланты-1996 обратился к новому украинскому обладателю медали высшей пробы.
Украинский боксер Александр Хижняк накануне завоевал золото Олимпиады-2024 в весовой категории до 80 кг.
С этим успехом соотечественника поздравил бывший обладатель титулов в супертяжелом весе и чемпион Игр-1996 в Атланте Владимир Кличко.
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"Добро пожаловать в клуб, чемпион", - написал легендарный украинский боксер.
Хижняк стал четвертым украинским олимпийским чемпионом в боксе и завоевал пятое золото после Владимира Кличко, Василия Ломаченко (дважды) и Александра Усика.
Напомним, на ISPORT доступно полное видео боя Хижняк - Оралбай.
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