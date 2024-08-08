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"Добро пожаловать в клуб": Владимир Кличко отреагировал на золото Хижняка на Олимпиаде-2024

Чемпион Атланты-1996 обратился к новому украинскому обладателю медали высшей пробы.
Сегодня, 17:15
Александр Хижняк / Getty Images
Александр Хижняк / Getty Images

Украинский боксер Александр Хижняк накануне завоевал золото Олимпиады-2024 в весовой категории до 80 кг.

С этим успехом соотечественника поздравил бывший обладатель титулов в супертяжелом весе и чемпион Игр-1996 в Атланте Владимир Кличко.

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"Добро пожаловать в клуб, чемпион", - написал легендарный украинский боксер.

Хижняк стал четвертым украинским олимпийским чемпионом в боксе и завоевал пятое золото после Владимира Кличко, Василия Ломаченко (дважды) и Александра Усика.

Напомним, на ISPORT доступно полное видео боя Хижняк - Оралбай.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпийские игры Владимир Кличко Александр Хижняк Олимпиада-2024

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