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Гонтарь принесла Украине вторую медаль Паралимпиады-2024

Украинке не хватило совсем чуть-чуть, чтобы завоевать "золото".
Сегодня, 20:55
Анна Гонтарь (справа) / Getty Images
Анна Гонтарь (справа) / Getty Images

В Париже завершился финальный заплыв у женщин на 50 метров вольным стилем в классе S6.

Украина в финале была представлена Анной Гонтарь, которая вела борьбу за золотую медаль.

К сожалению, Анне не удалось победить - она проиграла 0,42 секунды победительнице заплыва Цзян Юйянь из Китая.

Но и второе место украинка не сумела занять, уступив всего 0,11 секунды американке Элизабет Маркс.

https://www.paralympic.org/paris-2024
https://www.paralympic.org/paris-2024

Напомним, что для Украины это уже вторая награда на Паралимпийских играх 2024 года - немногим ранее Антон Коль стал серебряным призером в заплыве на спине на 100 метров.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: паралимпиада

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