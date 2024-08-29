Комаров и Пойда завоевали для Украины еще две медали Паралимпиады-2024

За первый день соревнований украинцы стали обладателями четырех наград.

В четверг, 29 августа, в Париже состоялись финальные заплывы Паралимпиады 2024 года.

В мужском финале на 200 метров вольным стилем в классе S5 выступил Александр Комаров.

Украинский паралимпийский спортсмен завоевал бронзовую медаль, проиграв победителю Франческо Боккьярдо (Италия) 4.14 секунды.

https://www.paralympic.org/paris-2024

А сразу после этого на дистанции оказались женщины, которым предстояло преодолеть ту же дистанцию вольным стилем в том же классе (S5).

От Украины в финальном заплыве участвовала Ирина Пойда. Она была близка к победе, но американка Талли Кирни ее все же опередила на 0.66 секунды.

https://www.paralympic.org/paris-2024

Напомним, что немногим ранее Анна Гонтарь стала бронзовой призершей Паралимпиады 2024 года.

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