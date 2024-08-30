Украинская спортсменка установила рекорд Паралимпийских игр

Ирина Щетник выиграла квалификацию в стрельбе из пневматической винтовки.

В Париже, Франция продолжается Паралимпиада-2024, где Украина достаточно успешно выступает.

Второй день соревнований начался для нас с квалификации в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров у женщин, где выступила Ирина Щетник.

Украинка победила в квалификации, пройдя в финал и установила рекорд Паралимпийских Игр, набрав 627,5 балла.

Отметим, что финал в этой дисциплине начинается в эти минуты, а именно в 12:45 по Киеву.

Стоит сказать, что в первый день соревнований Украина получила 4 медали, в частности, первую награду завоевал Антон Коль.

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