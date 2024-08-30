Кобзарь выиграла серебряную медаль в легкой атлетике на Паралимпиаде-2024

Наталия принесла Украине уже пятое "серебро", продемонстрировав при этом лучший для себя результат в сезоне.

В пятницу, 30 августа, состоялся очередной финал в рамках Паралимпийских игр 2024 года.

В финальном забеге на 200 метров среди женщин в классе T37 принимала участие Наталья Кобзарь.

Три года назад 24-летняя украинка завоевала "серебро" Паралимпиады в Токио на дистанции 400 метров. И в этот раз она тоже не ушла без награды.

К сожалению, победительнице забега в лице китаянки Вэнь Сяоянь она проиграла достаточно (1.63 секунды). Но Наталья опередила другую представительницу Китая Цзян Фэньфэн и стала серебряной призершей.

Стоит отметить, что результат 27.43 секунды стал для Кобзарь лучшим в сезоне.

https://www.paralympic.org/paris-2024

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со списком всех украинских медалистов Паралимпиады 2024 года.

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