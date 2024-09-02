Определены все участники хоккейного турнира по Олимпиаде-2026 - россия в списке

Состоялись финалы квалификации на хоккейный турнир Олимпиады-2026.

Последние три путевки на Игры завоевали сборные Латвии, Словакии и Дании.

В списке присутствует сборная россии, которую пока не отстранили от Олимпиады. Решение будет принято в марте 2025 года.

Группа A: Канада, Швеция, Швейцария, Италия

Группа B: Финляндия, Германия, Чехия, Дания

Группа C: США, Словакия, Латвия, россия

Сборная Украины, которая была в финальной группе отбора с Латвией, проиграла три матча. В последний раз украинская команда участвовала на турнире в 2002 году.

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