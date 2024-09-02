Определены все участники хоккейного турнира по Олимпиаде-2026 - россия в списке
Украинская сборная упустила шанс попасть на турнир.
Состоялись финалы квалификации на хоккейный турнир Олимпиады-2026.
Последние три путевки на Игры завоевали сборные Латвии, Словакии и Дании.
В списке присутствует сборная россии, которую пока не отстранили от Олимпиады. Решение будет принято в марте 2025 года.
- Группа A: Канада, Швеция, Швейцария, Италия
- Группа B: Финляндия, Германия, Чехия, Дания
- Группа C: США, Словакия, Латвия, россия
Сборная Украины, которая была в финальной группе отбора с Латвией, проиграла три матча. В последний раз украинская команда участвовала на турнире в 2002 году.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!