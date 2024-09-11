В НХЛ рассказали, допустят ли Россию на Олимпиаду-2026
Вице-президент намекнул, что решение уже принято.
Вице-президент НХЛ Билл Дэйли рассказал о судьбе участия российской федерации на Олимпийских играх-2026.
По словам функционера, скорее всего, страна-агрессор не будет допущена к Играм.
"Мне кажется, уже есть ощущение, что решение принято. Если, конечно, не будет каких-то кардинальных изменений.
россии не было на Олимпиаде-2024. россии не позволили там участвовать, и, думаю, такой же принцип будет на ОИ-2026", - приводит слова функционера The Athletic.
Решение должно быть принято в марте 2025 года.
Ранее были оределены все участники хоккейного турнира по Олимпиаде-2026.
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