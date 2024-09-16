Паралимпийский чемпион отдал золотую медаль на сбор для ВСУ

Сумма с розыгрыша пойдет на дроны.

Украинский паралампийский спортсмен Ярослав Денисенко стал двукратным чемпионом Паралимпийских игр-2024.

Денисенко отдал свою одну золотую медаль на сбор на дроны для Вооруженных сил Украины.

Медаль можно выиграть, задонатив сумму от 200 грн на сбор Сергея Стерненко. Шанс на выигрыш увеличивается при увеличении суммы пожертвования.

Отметим, что Денисенко завоевал золото в плавании на 100 метров вольным стилем в классе S12 и в микст-эстафете 4х100 м, также вольным стилем.

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