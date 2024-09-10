Бидный оценил шансы на проведение Олимпиады в Украине
Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный высказался о возможности проведения Олимпийских игр в Украине.
По словам политика, правительство хотело бы провести Игры в Украине, однако это возможно только после окончания войны с российской федерацией.
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"Мечта о проведении Олимпийских игр в Украине остается актуальной, ведь это возможность показать всему миру достижения нашей страны.
Но сейчас мы сосредоточены на защите нашей страны от внешней агрессии, и после Победы потребуем определенное время на восстановление.
Думаю, к вопросу проведения Олимпийских игр мы сможем вернуться после победы над российским захватчиком, ведь уже определены места проведения ближайших Олимпийских игр: Милан (2026), Лос-Анджелес (2028), Брисбен (2032).
Поэтому будем исходить из возможностей того времени и того, насколько проведение Олимпийских игр будет отвечать нашим национальным интересам", - сказал Бидный для РБК-Украина.
Напомним, Украина завершила Паралимпиаду-2024 с 82 медалями.
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