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Американская спортсменка пожертвует часть призовых с Паралимпиады в поддержку Украины

Оксана Мастерс имеет украинские корни.
Сегодня, 13:40
Оксана Мастерс / Getty Images
Оксана Мастерс / Getty Images

Американская спортсменка Оксана Мастерс объявила, что в случае своей победы в смешанной эстафете в классе H1-5 пожертвует часть призовых на поддержку Украины, сообщает Суспильне.

Мастерс родилась в Хмельницком с нарушениями развития конечностей, потому ее родители сразу от нее отказались. В 7 лет девочку усыновила женщина из США, и она Оксана переехала за океан.

Там она начала заниматься спортом, и текущая Паралимпиада стала для нее уже седьмой (если считать и летние, и зимние Игры).

В Рио спортсменка соревновалась в академической гребле, но к Токио сменила его на велоспорт и сразу выиграла две золотых медали.

На этой Паралимпиаде американка также уже взяла два золота, а 7 сентября она попробует выбороть третье в смешанной эстфете. И если ей это удасться, часть призовых она пожертвует своей исторической родине.

"Честно говоря, я соревнуюсь за большее, чем просто за награды.  Несмотря на то, что мне посчастливилось участвовать в своих седьмых Паралимпийских играх, многие мои украинские коллеги трагически потеряли эту возможность из-за прямого следствия войны. 487 украинских спортсменов и тренеров (и, к сожалению, количество продолжает расти) потеряли жизни - большинство из них мечтали соревноваться на Играх в Париже.

На Паралимпийских играх в Пекине 2022 года я пожертвовала часть своих призовых денег организации No Child Forgotten через Global Giving, чтобы помочь детям, жизнь которых пострадала от вторжения росии в Украину. Я планирую сделать то же самое, если завтра выйду на подиум здесь, в Париже", - написала Оксана в Инстаграме.

А тем временем наши спортсмены выбороли уже более 60-ти наград, со списком которых вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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