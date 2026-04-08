Украина уступила Швеции на квалификации Евро-2026 по гандболу

Команда осталась на третьем месте.
Сегодня, 16:58       Автор: Андрей Безуглый
Украина - Швеция / Getty Images

В среду, 8 апреля, женская сборная Украины по гандболу провела очередной матч квалификации Евро-2026.

Соперником "сине-желтых" стала лидер группы Швеции.

По ходу первого тайма украинки неплохо держались в пределах двух очков, однако в итоге уступили со счетом 9:16.

Во втором тайме Швеция все также доминировала и добыла легкую победу 23:34.

Таким образом сборная Украины осталась на третьем место, однако Сербия еще не сыграла свой матч. В случае их поражения, у команд будет равное количество очков перед очной встречей в шестом туре.

Отборочный турнир к женскому Евро-2026 по гандболу. Пятый тур

Украина — Швеция 23:34 (9:16)

