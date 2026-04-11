Эпицентр-Подоляны стали чемпионами Украины по волейболу

Команда завоевала третий титул.
Сегодня, 22:20       Автор: Андрей Безуглый
Эпицентр-Подоляны / facebook.com/vcepicentrpodolyany
Эпицентр-Подоляны выиграл титул чемпиона Украины.

В третьем матче финала Суперлиги команда сыграла против Эпицентр-Подоляны-Украина U20.

Молодежная команда неплохо проявила себя в первом сете, но все же проиграла, зато сумела с тем же счетом взять второй сет.

Интересно, что действующие чемпионы проиграли в третьем сете, но в итоге сумели свести игру в тай-брейки, где и вырвали победу.

Для Эпицентра-Подоляны это уже третий титул чемпионов Украины. По этому показателю они сравнялись с Диамантом и Барком-Кажанами.

Чемпионат Украины по волейболу. Финал

Эпицентр-Подоляны — Эпицентр-Подоляны-Украина U20 3:2 (25:19, 19:25, 23:25, 25:22, 15:12)

Счёт в серии — 3:0

