Эпицентр-Подоляны стали чемпионами Украины по волейболу
Команда завоевала третий титул.
Эпицентр-Подоляны выиграл титул чемпиона Украины.
В третьем матче финала Суперлиги команда сыграла против Эпицентр-Подоляны-Украина U20.
Молодежная команда неплохо проявила себя в первом сете, но все же проиграла, зато сумела с тем же счетом взять второй сет.
Интересно, что действующие чемпионы проиграли в третьем сете, но в итоге сумели свести игру в тай-брейки, где и вырвали победу.
Для Эпицентра-Подоляны это уже третий титул чемпионов Украины. По этому показателю они сравнялись с Диамантом и Барком-Кажанами.
Чемпионат Украины по волейболу. Финал
Эпицентр-Подоляны — Эпицентр-Подоляны-Украина U20 3:2 (25:19, 19:25, 23:25, 25:22, 15:12)
Счёт в серии — 3:0
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!