Женская сборная Украины прошла на Евро-2026

Команда прошла по рейтингу среди третьих мест.
Сегодня, 21:05       Автор: Андрей Безуглый
Женская сборная Украины по гандболу / ФГУ

Женская сборная Украины по гандболу пробилась на Евро-2026.

В последнем туре "сине-желтые" встречались со сборной Сербии. Соперницы уверенно вели в течение всего матча и закономерно забрали победу.

Таким образом наша команда заняла третье место в группе, опередив Литву.

А уже по рейтингу среди третьих мест Украина стала лучшей, получив путевку на грядущий турнир.

Отборочный турнир к женскому Евро-2026 по гандболу. Шестой тур

Сербия — Украина 30:21 (14:8)

