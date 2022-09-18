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Дмитрий Горобец - победитель чемпионата мира по бодибилдингу

Украинец стал самым титулованным спортсменом в данной дисциплине.
Сегодня, 11:22
Дмитрий Горобец / facebook
Дмитрий Горобец / facebook
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В Севилье состоялся чемпионат мира по бодибилдингу, а также турнир "Арнольдс Классик Европа" среди профессионалов Elite Pro.

В пятый раз подряд судьи признали номером один  в мире в категории "Менс физик" среди профессионалов Дмитрия Горобца.

Таким образом, украинец стал самым титулованным спортсменом-профессионалом Elite Pro в мире.

Также отметим, что уроженка Кременчуга Алина Яман принимала участие в данном турнире и заняла первую строчку в женской категории.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бодибилдинг
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