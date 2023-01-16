Джадд Трамп - победитель снукерного турнира Masters-2023

В Лондоне (Англия) прошел престижный снукерский турнир Masters-2023.

В решающей игре противостояния встречались Джадд Трамп и Марк Уильямс, который занимает седьмую строчку в рейтинге.

Победителем финала стал Трамп, который обыграл соперника со счетом 10:8.

Отметим, что в прошлом году Masters выиграл чемпион мира 2010 года, австралиец Нил Робертсон, победивший в финале Барри Хокинса со счетом 10:4.

Напомним, Masters относится к серии турниров "Тройной короны", куда также входят чемпионаты мира и Великобритании.