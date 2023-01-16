iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Джадд Трамп - победитель снукерного турнира Masters-2023

Англичанин оказался лучшим на престижном соревновании.
Сегодня, 09:20
Джадд Трамп / Getty Images
Джадд Трамп / Getty Images

В Лондоне (Англия) прошел престижный снукерский турнир Masters-2023.

В решающей игре противостояния встречались Джадд Трамп и Марк Уильямс, который занимает седьмую строчку в рейтинге.

Победителем финала стал Трамп, который обыграл соперника со счетом 10:8.

Отметим, что в прошлом году Masters выиграл чемпион мира 2010 года, австралиец Нил Робертсон, победивший в финале Барри Хокинса со счетом 10:4.

Напомним, Masters относится к серии турниров "Тройной короны", куда также входят чемпионаты мира и Великобритании.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джадд Трамп

Статьи по теме

Стартует самый престижный нерейтинговый турнир по снукеру: анонс Cazoo Masters Стартует самый престижный нерейтинговый турнир по снукеру: анонс Cazoo Masters
Стартует чемпионат Великобритании по снукеру: анонс турнира Стартует чемпионат Великобритании по снукеру: анонс турнира
Снукер. Трамп - О'Салливан: Главные интриги, прогноз и анонс финала чемпионата мира Снукер. Трамп - О'Салливан: Главные интриги, прогноз и анонс финала чемпионата мира
Трамп обошел Хендри в списке самых серийных снукеристов Трамп обошел Хендри в списке самых серийных снукеристов
Помочь журналистам

Видео

Реал - Барселона 1:3 Видео голов и обзор матча Суперкубка Испании
Реал - Барселона 1:3 Видео голов и обзор матча Суперкубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк совершила большой рывок
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: в Рупольдинге проходит пятый этап Кубка мира
просмотров

Последние новости

Европа10:28
Моуринью: Рома не может позволить себе купить Мудрика за 100 миллионов
Формула 110:27
Уильямс на фоне финансовых проблем нашел нового спонсора
Европа10:06
Определилась судьба Бензема в Реале
Теннис09:54
Australian Open-2023: Костюк, Калинина, Байндль прошли дальше, Ястремская и Цуренко покинули турнир
Бокс09:44
Паркер бросил вызов Уайлдеру
Европа09:31
Матч против Ренна стал для Мбаппе дважды юбилейным
09:20
Джадд Трамп - победитель снукерного турнира Masters-2023
Формула 109:12
Хэмилтон подпишет новый, более выгодный контракт с Мерседес
Европа08:56
Ренн - ПСЖ 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Лиги 1
Европа08:42
Реал - Барселона 1:3 Видео голов и обзор матча Суперкубка Испании
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK