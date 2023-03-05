Харлан стала серебряной призеркой Кубка мира по фехтованию

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира в Афинах.

Для Ольги это 7-я серебряная награда в карьере, 29-я и при этом первая с 2019 года медаль Кубка мира. Напомним, что после неудачи на последней Олимпиаде спорстменка собиралась закончить карьеру, но все же передумала.

Стоит отметить, что Харлан не хватило совсем немного до золота. В финальном поединке она уступила представительнице Венгрии Катинке Баттай со счетом 14-15.

Также кроме Ольги в индивидуальной сетке Украину представляли Юлия Бакастова, Елена Кравацкая, Валерия Гнидашева и Алина Комащук. Но первый круг преодолела лишь Харлан.

Теперь спортсменки продолжат выступления на командном турнире.

Напомним, что ранее Ольга Харлан неоднократно критиковала росийских спортсменов.