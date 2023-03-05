iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Харлан стала серебряной призеркой Кубка мира по фехтованию

Украинка уступила в очень напряженном финале.
Сегодня, 11:17
Ольга Харлан / FIE
Ольга Харлан / FIE

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира в Афинах.

Для Ольги это 7-я серебряная награда в карьере, 29-я и при этом первая с 2019 года медаль Кубка мира. Напомним, что после неудачи на последней Олимпиаде спорстменка собиралась закончить карьеру, но все же передумала.

Стоит отметить, что Харлан не хватило совсем немного до золота. В финальном поединке она уступила представительнице Венгрии Катинке Баттай со счетом 14-15.

Также кроме Ольги в индивидуальной сетке Украину представляли Юлия Бакастова, Елена Кравацкая, Валерия Гнидашева и Алина Комащук. Но первый круг преодолела лишь Харлан.

Теперь спортсменки продолжат выступления на командном турнире.

Напомним, что ранее Ольга Харлан неоднократно критиковала росийских спортсменов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фехтование Ольга Харлан

Статьи по теме

Харлан: Люди в других странах уже привыкли к войне в Украине Харлан: Люди в других странах уже привыкли к войне в Украине
Харлан: У российских спортсменов никакого сострадания к Украине, им пофиг Харлан: У российских спортсменов никакого сострадания к Украине, им пофиг
Харлан эмоционально отреагировала на обстрел Николаева Харлан эмоционально отреагировала на обстрел Николаева
Ванат: Я не видел ни в одном топ-чемпионате, чтобы женщины судили мужские игры Ванат: Я не видел ни в одном топ-чемпионате, чтобы женщины судили мужские игры
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Ингулец 0:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Ингулец 0:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина впервые поднялась в ТОП-30, Ястремская сделала большой рывок
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Нове Место пройдут смешанная эстафета и одиночный микст
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка мира, Крутых обновил рекорд
просмотров

Последние новости

Украина13:10
Ванат: Я не видел ни в одном топ-чемпионате, чтобы женщины судили мужские игры
Украина12:52
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу
Европа12:33
В АПЛ могут ввести лимит на легионеров
Биатлон12:30
Биатлон: Кубок Мира 2022/2023. Общий зачет у мужчин и женщин
Биатлон12:15
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты и одиночного микста на седьмом этапе Кубка мира
Биатлон11:58
Александра Меркушина завоевала медаль в индивидуальной гонке на юниорском ЧМ-2023
Другие страны11:52
Кривцов провел второй подряд полный матч за Интер Майами
Киберспорт11:35
The Lima Major 2023: Gladiators - первый участник гранд-финала
Другие11:17
Харлан стала серебряной призеркой Кубка мира по фехтованию
Бокс11:05
Ломаченко пообнимался и сделал фото с другом Кадырова
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK