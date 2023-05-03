Новости компаний: 400 тыс грн собрано на полумарафоне от Run Ukraine при поддержке FAVBET

30 апреля в столице состоялся благотворительный забег "День 431: Київський півмарафон незламності", организованный Run Ukraine с участием генерального партнера FAVBET. Беговое событие объединило профессиональных атлетов и сотни любителей, которые вместе собрали 400 тысяч гривен для Медицинского батальона "Госпитальеры".

Мероприятие проходило на ВДНХ, а также в онлайн-формате, к которому могли приобщиться спортсмены со всего мира. Главной целью забега был сбор средств на приобретение узловых турникетов для Медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры", защищающих государство в российско-украинской войне с 2014 года.

FAVBET уже не в первый раз поддерживает спортивные ивенты Run Ukraine. В этот раз компания обеспечила призовой фонд в 62 тысячи гривен, разделивших между собой призеры полумарафона, а также победители на дистанциях в 10 и 5 км. Также в рамках забега состоялись и детские старты.

"Мы были очень рады поддержать "Київський півмарафон незламності" и добавить мотивации атлетам показать свои лучшие результаты ради важной цели. Такие события доказывают, что украинцы не собираются останавливаться на пути к победе и даже свои спортивные хобби посвящают поддержке наших защитников. Спасибо Run Ukraine за высокий уровень организации, а всем бегунам - за участие и невероятную атмосферу, царившую на стартах», - заявили в компании FAVBET.