iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Новости компаний: 400 тыс грн собрано на полумарафоне от Run Ukraine при поддержке FAVBET

В Киеве прошел благотворительный забег "День 431: Київський півмарафон незламності".
Сегодня, 16:50
FAVBET
FAVBET

30 апреля в столице состоялся благотворительный забег "День 431: Київський півмарафон незламності", организованный Run Ukraine с участием генерального партнера FAVBET. Беговое событие объединило профессиональных атлетов и сотни любителей, которые вместе собрали 400 тысяч гривен для Медицинского батальона "Госпитальеры".

Мероприятие проходило на ВДНХ, а также в онлайн-формате, к которому могли приобщиться спортсмены со всего мира. Главной целью забега был сбор средств на приобретение узловых турникетов для Медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры", защищающих государство в российско-украинской войне с 2014 года.

FAVBET уже не в первый раз поддерживает спортивные ивенты Run Ukraine. В этот раз компания обеспечила призовой фонд в 62 тысячи гривен, разделивших между собой призеры полумарафона, а также победители на дистанциях в 10 и 5 км. Также в рамках забега состоялись и детские старты.

"Мы были очень рады поддержать "Київський півмарафон незламності" и добавить мотивации атлетам показать свои лучшие результаты ради важной цели. Такие события доказывают, что украинцы не собираются останавливаться на пути к победе и даже свои спортивные хобби посвящают поддержке наших защитников. Спасибо Run Ukraine за высокий уровень организации, а всем бегунам - за участие и невероятную атмосферу, царившую на стартах», - заявили в компании FAVBET.


Статьи по теме

Эксперты Формулы-1 назвали лучших пилотов Гран-при Азербайждана Эксперты Формулы-1 назвали лучших пилотов Гран-при Азербайждана
Футболист Шахтера назвал дочь необычным именем Футболист Шахтера назвал дочь необычным именем
Шейх Джассим пообещал грандиозные трансферы, если купит МЮ Шейх Джассим пообещал грандиозные трансферы, если купит МЮ
Заря минимально победила Верес в матче, который прерывался из-за воздушной тревоги Заря минимально победила Верес в матче, который прерывался из-за воздушной тревоги
Помочь журналистам

Видео

Арсенал - Челси 3:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Арсенал - Челси 3:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель нанес поражение Селби и взял первый чемпионский титул
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Формула 119:55
Эксперты Формулы-1 назвали лучших пилотов Гран-при Азербайждана
Украина19:43
Футболист Шахтера назвал дочь необычным именем
Европа19:14
Шейх Джассим пообещал грандиозные трансферы, если купит МЮ
Украина18:40
Заря минимально победила Верес в матче, который прерывался из-за воздушной тревоги
Европа18:19
Южноазиатская команда подаст заявку в Формулу-1
Бокс18:07
Гвоздик: Я действительно верил, что русские - наши братья
Европа17:49
Томори может вернуться в английскую Премьер-лигу
Теннис17:40
Свитолина впервые после возвращения добыла две победы подряд
НБА17:28
Эмбиид не сдержал слез после того, как его признали MVP регулярки
Украина17:20
Срна: Нужно признать, что гол Миная был "чистым"
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK