Следите за последними украинскими и мировыми новостями спорта с помощью наших соцсетей

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Популярность социальных сетей, в частности мессенджера Telegram, среди украинцев является неоспоримым фактом, а если Вы являетесь его пользователем, то просто обязаны быть подписаны на наши каналы.

Telegram-канал ISPORT.ua делится со своими читателями важнейшими украинскими и мировыми спортивными новостями, оперативно рассказывая о всех самых интересных событиях и результатах.

Кроме того, ознакомиться с главными новостями из мира спорта можно на нашей странице iSport.ua в Facebook.

Если же вы являетесь боксерским фанатом, приглашаем вас подписаться на наш Telegram-канал Бокс, посвященный конкретно этому виду спорту. Для поклонников одного из двух грандов украинского футбола у нас есть отдельные каналы о донецком Шахтере и киевском Динамо.

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