Следите за последними украинскими и мировыми новостями спорта с помощью наших соцсетей
Популярность социальных сетей, в частности мессенджера Telegram, среди украинцев является неоспоримым фактом, а если Вы являетесь его пользователем, то просто обязаны быть подписаны на наши каналы.
Telegram-канал ISPORT.ua делится со своими читателями важнейшими украинскими и мировыми спортивными новостями, оперативно рассказывая о всех самых интересных событиях и результатах.
Кроме того, ознакомиться с главными новостями из мира спорта можно на нашей странице iSport.ua в Facebook.
Если же вы являетесь боксерским фанатом, приглашаем вас подписаться на наш Telegram-канал Бокс, посвященный конкретно этому виду спорту. Для поклонников одного из двух грандов украинского футбола у нас есть отдельные каналы о донецком Шахтере и киевском Динамо.
Также обязательно подписывайтесь на Telegram-канал Football.ua, чтобы быть в курсе всех новостей мирового и украинского футбола.