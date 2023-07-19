Миллионер в один момент: Украинец сорвал самый большой джекпот FAVBET

Игрок из Украины стал обладателем самого большого куша, который онлайн-казино FAVBET разыгрывало в этом году.

Счастливчик получил 1 026 449.6₴ за выигрышный оборот стоимостью 60₴.

Попасть в число украинских миллионеров игроку помогла акция «Favbet Джекпот». По условиям розыгрыша, пользователи онлайн-казино могут выиграть один из четырех видов джекпота в зависимости от размера ставки. При этом выиграть может любой оборот.

«Сегодня у нас действует четыре уровня джекпотов — Mega, Major, Minor и Mini, — каждый из которых имеет разную активационную ставку от 1 до 50 гривен и, соответственно, потенциальную сумму выигрыша. Миниджекпоты выиграют несколько раз в день, а вот сорвать мегаджекпот нашим игрокам в этом году удалось всего трижды. Так что поздравляем победителя и желаем только приумножать выигранные средства!», — рассказали в FAVBET.

Джекпоты FAVBET формируются по прогрессивному принципу, то есть зависят от активности игроков и растут с каждой ставкой. В случае выигрыша начисление джекпота начинается с нуля. Всего за несколько дней после выигрыша мегаджекпот уже успел достичь отметки более чем в 180 000₴ и продолжает расти.

Чтобы принять участие в акции «Favbet Джекпот», игрокам необходимо быть верифицированными пользователями favbet.ua и сделать минимально необходимую ставку в любых слотах или live-играх. Новым игрокам сайт предлагает приветственный бонус — удвоение первого депозита и бесплатные обороты на выбранных слотах.

FAVBET напоминает, что азартные игры предназначены только для развлекательных целей и не должны рассматриваться как источник дохода или средство избавления от долгов.

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Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021 года, выданная ООО «БК «ФАВБЕТ» на основании Решения КРАИЛ от 05.04.2021 года № 137 с изменениями и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022 года, выданная ООО «БК «ФАВБЕТ» на основании Решения КРАИЛ от 13.12.2022 года №433.