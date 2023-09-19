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Компания VBET Ukraine становится участником Национальной платформы добродетели спорта

В основу работы платформы заложены принципы fair play, взаимное уважение зрителей, спортсменов и судей, равное право на победу каждого участника соревнований, запрещение употребления допинга и прочее.
Сегодня, 09:59

Идею Национальной платформы разработали и будут воплощать в Министерстве молодежи и спорта. Активными участниками реализации проектов платформы будут, в том числе, и участники рынка азартных игр. Поддержали идею и у VBET Ukraine.

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт и СЕО VBET Ukraine Александр Блохин подписали Меморандум о сотрудничестве и обмене информацией о борьбе с манипулированием спортивными соревнованиями.

«Для VBET Ukraine важно строить прозрачные и ответственные отношения со всеми группами стейкхолдеров: от клиентов до органов государственной власти. Именно поэтому мы с радостью поддерживаем Министерство молодежи и спорта в их стремлении противодействовать нарушениям в спорте», — комментирует Александр Блохин.

«Мы стремимся развивать сотрудничество государства и частного сектора по развитию украинского спорта без договорных матчей и других манипулирований спортивными соревнованиями. Этим Меморандумом мы закрепим договоренности между Минмолодежьспорта и компанией VBET Ukraine о развитии сотрудничества в рамках Национальной платформы добродетели спорта. Наши специалисты будут взаимодействовать, чтобы своевременно реагировать на попытки манипулирования и противодействовать нечестной игре в спорте», — комментирует Вадим Гутцайт.

Согласно Меморандуму стороны договорились обмениваться информацией и предотвращать манипулирование спортивными соревнованиями, противодействовать договорным матчам, разрабатывать и имплементировать организационные основы fair play в соответствии с международной практикой.

VBET Ukraine, как часть глобальной группы VBET, сможет привлекать лучшие мировые технологические решения для выявления договорных матчей и передавать эту информацию команде Национальной платформы.

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