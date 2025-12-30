Звезда Атлетика резко раскритиковал Суперкубок Испании

Нападающий Атлетика Иньяки Уильямс заявил, что проведение Суперкубка Испании в Саудовской Аравии - очень плохая идея.

Форвард считает, что такие матчи лишний раз усложняют жизнь игрокам и болельщикам. В особенности фанатам, которым приходится добираться в другую страну.

Я говорил это много раз и не стесняюсь высказываться по этому вопросу. Я считаю, что играть в Саудовской Аравии – это, отстой, мягко говоря. Перенос национальных турниров в другую страну доставляет трудности болельщикам, особенно когда речь идет о помощи в организации поездок. У нас много фанатов, и создается ощущение, что мы играем на выезде, и мы знаем, сколько болельщиков Атлетика пришли бы нас поддержать, если бы турнир проходил внутри страны. Через несколько дней я стану отцом, и мне очень тяжело оставлять жену и сына, но это моя работа. Я в распоряжении клуба и постараюсь сделать все, что в моих силах, в Суперкубке

Напомним, что Суперкубок Испании с 2020 года проводится в Саудовской Аравии. Нынешний розыгрыш состоится 7-11 января.

