Жирона хочет тер Штегена. Тренер рассказал о шансах трансфера
Отреагировал на интерес к голкиперу Барселоны.
СМИ сообщает, что Жирона заинтересована в приобретении вратаря Барселоны Марка-Андре тер Штегена.
Главный тренер "красно-белых" Мичел Санчес высказался касательно перехода немецкого голкипера в Жирону:
"Это футболист высочайшего уровня. Любой тренер был бы рад видеть такого голкипера в своём составе", — цитирует тренера Esport3.
🧐 Hi ha opcions que Ter Stegen jugui al Girona?
🗣️ Míchel: "És un jugador top. A tothom li agradaria tenir Ter Stegen"


Помимо Жироны, Марка-Андре тер Штегена интересует Астон Вилла, которая ищет замену Эмилиано Мартинесу.
К слову, Довбик может присоединиться к Миколенку в Эвертоне.
