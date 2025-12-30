iSport.ua
Жирона хочет тер Штегена. Тренер рассказал о шансах трансфера

Отреагировал на интерес к голкиперу Барселоны.
Сегодня, 11:52       Автор: Валентина Чорноштан
Мичел Санчес / Getty Images
СМИ сообщает, что Жирона заинтересована в приобретении вратаря Барселоны Марка-Андре тер Штегена.

Главный тренер "красно-белых" Мичел Санчес высказался касательно перехода немецкого голкипера в Жирону:

"Это футболист высочайшего уровня. Любой тренер был бы рад видеть такого голкипера в своём составе", — цитирует тренера Esport3.

Помимо Жироны, Марка-Андре тер Штегена интересует Астон Вилла, которая ищет замену Эмилиано Мартинесу.

К слову, Довбик может присоединиться к  Миколенку в Эвертоне.

