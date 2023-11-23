Украинская горнолыжница отреагировала на информацию росиян, которые "переселили" ее в москву
Анастасия не очень обрадовалась таким новостям.
Анастасия Шепиленко отреагировала на сове неожиданное "переселение".
Напомним, ранее появилась информация, что украинская горнолыжница сбежала в москву. Эту новость разнесли росийские СМИ.
Однако, как оказалось, на видео совершенно другая женщина, предположительно, блогерша катерина волкова.
В итоге новость дошла до самой Анастасии, которая оказалась шокирована своим неожиданным переездом, о чем и сообщила в своем Инстаграме.
Напомним, ранее росия отказалась голосовать на олимпийское перемирие.
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