Украинская горнолыжница отреагировала на информацию росиян, которые "переселили" ее в москву

Анастасия не очень обрадовалась таким новостям.

Анастасия Шепиленко отреагировала на сове неожиданное "переселение".

Напомним, ранее появилась информация, что украинская горнолыжница сбежала в москву. Эту новость разнесли росийские СМИ.

Однако, как оказалось, на видео совершенно другая женщина, предположительно, блогерша катерина волкова.

В итоге новость дошла до самой Анастасии, которая оказалась шокирована своим неожиданным переездом, о чем и сообщила в своем Инстаграме.

Напомним, ранее росия отказалась голосовать на олимпийское перемирие.

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