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Испанский гольфист стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира

Джон Рам подписал абсолютно безумный контракт.
Вчера, 22:11
Джон Рам / Getty Images
Джон Рам / Getty Images

Джон Рам подписал контракт с LIV Golf, который сделал его самым высокооплачиваемым спорстменом мира, пишет Marca.

LIV Golf - турнир, который финансируцется Саудовсокй Аравией, а потому он способен предлагать безумные контракты. Такие, как Раму.

Джон Рам получит всего за один год более 520 млн евро. Эта сумма складывается из бонуса за подписание и процентов от призовых. В любом случае, это крупнейший спортивный контракт в истории.

Издание пишет, что соглашение Рама более прибыльно, чем Лионеля Месси, который заработал в Барселоне около 600 млн евро. Но аргентинец получил эти деньги благодаря продлениям и другим различным пунктам.

Также, для сравнения, в следующем году Джон Рам получит столько денег, сколько PGA выделяет на все свои турниры за тот же срок.

Ранее также сообщалось, что КДК УАФ все же оштрафовал Динамо.

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