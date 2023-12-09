iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Харлан выиграла серебро на Гран-при в Орлеане

В финале Ольга уступила старой сопернице.
Сегодня, 21:57
Ольга Харлан / Getty Images
Ольга Харлан / Getty Images

Ольга Харлан завоевала серебрянную награду на Гран-при в Орлеане.

На турнире украинка уверенно разобралась со всеми соперницами и вышла в финал. Увы, Ольга стала единственной украинкой, кто вошел в топ-8, Алина Комащук проиграла Ренате Катоне.

На пути к финалу Харлан продолжала уверенно разбираться с соперницами, пока в финале не столкнулась со старой знакомой француженкой Манон Апити-Брюне.

В последний раз фехтовальщицы встречались в 2016 году и тогда победа осталась за Ольгой. Однако в этом году, после провального старта Апити-Брюне сумела камбекнуть,а  затем и отобрать золото у Харлан.

Ольга уступила со счетом 12-15 и довольствуется лишь серебрянной медалью.

Ранее, напомним, украинец стал чемпионом мира по тайскому боксу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ольга Харлан

Статьи по теме

Харлан уступила в финале этапа Кубка мира по фехтованию Харлан уступила в финале этапа Кубка мира по фехтованию
Харлан добыла медаль на этапе Кубка мира по фехтованию Харлан добыла медаль на этапе Кубка мира по фехтованию
Харлан: У нас очень хорошие шансы пробиться на Олимпийские игры-2024 Харлан: У нас очень хорошие шансы пробиться на Олимпийские игры-2024
Харлан - о допуске россиян: Я уже не удивляюсь ничему, что делается в фехтовании Харлан - о допуске россиян: Я уже не удивляюсь ничему, что делается в фехтовании
Помочь журналистам

Видео

Шикарный гол Герреро в обзоре матча Кривбасс - Заря
Шикарный гол Герреро в обзоре матча Кривбасс - Заря

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Снигур и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты второго этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых вернулся в ТОП-300, Марченко и Ваншельбойм опустились в рейтинге, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры23:08
Динамо отреагировало на допуск росиян и белорусов на Олимпиаду
Европа22:51
Эмери повторил достижение великих тренеров
Европа22:15
Тен Хаг взял на себя ответственность за поражение от Борнмута
Другие21:57
Харлан выиграла серебро на Гран-при в Орлеане
Европа21:31
Боруссия Д почти весь матч в меньшинстве сдерживала РБ Лейпциг, но все же уступила
Европа21:27
Астон Вилла минимально одолела Арсенал и приблизилась к ним в турнирной таблице
Европа21:00
Аталанта все же смогла додавить Милан в компенсированное время
Европа20:40
Лидер МЮ прокомментировал поражение от Борнмута
Водные20:28
ЧЕ-2023 по плаванию на короткой воде: Науменко не попал в финал, но стал резервистом, Желтяков поборется за "золото"
Европа20:12
Клопп - о матче с Кристал Пэлас: Я знаю, что нам повезло
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK