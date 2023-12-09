Харлан выиграла серебро на Гран-при в Орлеане

Ольга Харлан завоевала серебрянную награду на Гран-при в Орлеане.

На турнире украинка уверенно разобралась со всеми соперницами и вышла в финал. Увы, Ольга стала единственной украинкой, кто вошел в топ-8, Алина Комащук проиграла Ренате Катоне.

На пути к финалу Харлан продолжала уверенно разбираться с соперницами, пока в финале не столкнулась со старой знакомой француженкой Манон Апити-Брюне.

В последний раз фехтовальщицы встречались в 2016 году и тогда победа осталась за Ольгой. Однако в этом году, после провального старта Апити-Брюне сумела камбекнуть,а затем и отобрать золото у Харлан.

Ольга уступила со счетом 12-15 и довольствуется лишь серебрянной медалью.

Ранее, напомним, украинец стал чемпионом мира по тайскому боксу.

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