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Favbet Foundation провели праздничные соревнования среди детских клубов

Favbet Foundation продолжает мотивировать украинских детей к занятиям спортом.
Сегодня, 16:30

В канун Рождества команда фонда организовала серию праздничных соревнований для воспитанников спортивных школ Киева. Событие прошло при поддержке Деснянского районного Центра физического здоровья населения в Киеве и Управление по делам молодежи и спорта Деснянской РГА.

В спортивном фестивале приняли участие более 100 детей, занимающихся футболом и баскетболом в составе ФК «Выгуровщина», КДЮСШ-14, ФК «Столица» и 5TEAM. Помимо дружеских соревнований в Favbet Foundation подготовили для них развлекательную программу и новогодние подарки.

«Спорт не только воспитывает физические качества, но и дарит новые эмоции и друзей, укрепляет характер и учит детей верить в свои силы. Для команды Favbet Foundation важно, чтобы украинские дети даже в условиях войны могли заниматься любимым спортом и объединяться вокруг таких полезных и радостных событий», — куратор проектов Favbet Foundation, Евгений Бондарь.

Праздничные турниры Favbet Foundation Christmas Cup — часть проекта «Клуб Супергероев», сосредоточенноно на возможностях для всестороннего развития детей ВПЛ и военнослужащих, а также молодежи из социально уязвимых групп.

В рамках проекта Favbet Foundation обеспечили канцелярией более 5500 украинских школьников, организовали ИТ-обучение для 350 детей, а также  бесплатные секции по футболу, баскетболу, борьбе и боксу.

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