Відома каноїстка Людмила Лузан стала героїнею фільму та розповіла, чому відмовилась від гімнастики

Українська каноїстка Людмила Лузан розраховує на золото Олімпійських ігор у Парижі, що відбудуться вже цього літа.

Про свої плани та сподівання спортсменка розповіла в короткометражному фільмі, який опублікувала у соціальних мережах гірнича компанія Ferrexpo.

У фільмі, головною героїнею якого стала Лузан, розповідається про її спортивну кар’єру, успіхи на Олімпійських іграх 2021 року в Токіо, де вона здобула для України срібні та бронзові медалі, а також підготовку до майбутніх змагань, яка продовжується навіть під час повномасштабної війни.

Також Людмила Лузан поділилась історією про те, як на початку кар’єри думала сфокусуватись на гімнастиці, але через особливості здоров’я була змушена перейти до веслування.

«Якби я залишилась у гімнастиці, то національний чемпіонат був би вершиною моїх досягнень. Проте перед тим, як втекти з дому, я спробувала веслування, і це виявилося чудовим вибором. Завдяки підтримці Ferrexpo, я розпочала свій шлях до успіху, — прокоментувала Людмила Лузан. — Наступна велика ціль — Олімпіада-2024 у Парижі. Я мрію в Парижі почути гімн України, побачити наш прапор з пʼєдесталу і відчути, що тренуюсь не дарма, що ми разом».

У перемогу Людмили вірить заслужений тренер України Микола Мацапура.

«Коли я побачив Людмилу, то відчув, що дівчина з такими якостями народжена стати чемпіонкою», — зазначив Мацапура.

У Ferrexpo ж своєю чергою коментують, що “протягом багатьох років всіляко підтримують розвиток спорту в Україні і роблять все, щоб український прапор майорів на переможних п’єдесталах у всьому світі”.

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