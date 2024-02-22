Не все чемпионы будут защищать титулы - состав Украины на Кубок Европы-2024 по метанию

На прошлом турнире наша сборная возглавила медальный зачет.

Определился состав сборной Украины на Кубок Европы-2024 по метательным дисциплинам.

Турнир, на котором будут разыграны 16 комплектов наград, пройдет 9-10 марта в Лейрии, Португалия в третий раз подряд.

На Кубке Европы Украину представят пятеро взрослых спортсменов и восемь юниоров. Главной потерей сборной стало отсутствие действующего чемпиона в толкании ядра Романа Кокошко, который из-за травмы пропустит турнир.

Также свое золото не будет защищать Валерия Иваненко-Кирилина, которая стала чемпионкой в метании молота.

Состав Украины на Кубок Европы-2024 по метательным дисциплинам

Метание копья (мужчины): Артур Фельфнер

Метание копья (женщины): Анна Гацько

Метание молота (мужчины): Михаил Кохан

Метание молота (женщины): Ирина Климец, Елена Хамаза

Метание диска (мужчины, U23): Михаил Брудин

Метание диска (женщины, U23): Карина Авраменко

Метание молота (женщины, U23): Полина Дзерожинская

Метание молота (мужчины, U23): Алексей Яценко

Метание копья (мужчины, U23): Илья Саевский

Метание копья (женщины, U23): Юлия Власенко

Толкание ядра (мужчины, U23): Станислав Чирва

Толкание ядра (женщины, U23): Ангелина Шепель

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