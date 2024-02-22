Не все чемпионы будут защищать титулы - состав Украины на Кубок Европы-2024 по метанию
На прошлом турнире наша сборная возглавила медальный зачет.
Определился состав сборной Украины на Кубок Европы-2024 по метательным дисциплинам.
Турнир, на котором будут разыграны 16 комплектов наград, пройдет 9-10 марта в Лейрии, Португалия в третий раз подряд.
На Кубке Европы Украину представят пятеро взрослых спортсменов и восемь юниоров. Главной потерей сборной стало отсутствие действующего чемпиона в толкании ядра Романа Кокошко, который из-за травмы пропустит турнир.
Также свое золото не будет защищать Валерия Иваненко-Кирилина, которая стала чемпионкой в метании молота.
Состав Украины на Кубок Европы-2024 по метательным дисциплинам
- Метание копья (мужчины): Артур Фельфнер
- Метание копья (женщины): Анна Гацько
- Метание молота (мужчины): Михаил Кохан
- Метание молота (женщины): Ирина Климец, Елена Хамаза
- Метание диска (мужчины, U23): Михаил Брудин
- Метание диска (женщины, U23): Карина Авраменко
- Метание молота (женщины, U23): Полина Дзерожинская
- Метание молота (мужчины, U23): Алексей Яценко
- Метание копья (мужчины, U23): Илья Саевский
- Метание копья (женщины, U23): Юлия Власенко
- Толкание ядра (мужчины, U23): Станислав Чирва
- Толкание ядра (женщины, U23): Ангелина Шепель
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!