Украина выиграла медальный зачет чемпионата мира-2024 по парабиатлону
В активе нашей команде 20 наград.
В Принс-Джордже, Канада, завершился чемпионат мира по парабиатлону.
Украину на соревенованиях представляли 24 спортсмена, которые выбороли суммарно 20 медалей, благодаря чему наша сборная возглавила медальный зачет.
Медальные комплекты были разыграны в четырех дисциплинах: спринте, индивидуальной гонке, спринт-персьюте и командном спринте.
Интересно, что у ближайших преследователей, сборной США, лишь восемь медалей в активе.
Чемпионат мира-2024 по парабиатлону. Медальный зачет
- Украина - 8 золотых + 7 серебряных + 5 бронзовых (20 медалей в целом)
- США - 4+1+3 (8)
- Канада - 4+0+3 (7)
- Германия - 3+6+4 (13)
- Китай - 1+2+2 (5)
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