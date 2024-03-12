Украина выиграла медальный зачет чемпионата мира-2024 по парабиатлону

В Принс-Джордже, Канада, завершился чемпионат мира по парабиатлону.

Украину на соревенованиях представляли 24 спортсмена, которые выбороли суммарно 20 медалей, благодаря чему наша сборная возглавила медальный зачет.

Медальные комплекты были разыграны в четырех дисциплинах: спринте, индивидуальной гонке, спринт-персьюте и командном спринте.

Интересно, что у ближайших преследователей, сборной США, лишь восемь медалей в активе.

Чемпионат мира-2024 по парабиатлону. Медальный зачет

Украина - 8 золотых + 7 серебряных + 5 бронзовых (20 медалей в целом) США - 4+1+3 (8) Канада - 4+0+3 (7) Германия - 3+6+4 (13) Китай - 1+2+2 (5)

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