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Состоялась встреча Национальной платформы честного спорта и Федерации бадминтона Украины

Сотрудники Федерации поделились своим опытом внедрения лучших мировых практик.
Сегодня, 17:18
Фото: Министерство молодежи и спорта Украины
Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

В марте в Олимпийском доме прошла встреча членов Национальной платформы честного спорта с представителями Федерации бадминтона Украины. Мероприятие было посвящено вопросам развития чистого спорта и противодействию коррупции в спортивных соревнованиях.

Ключевыми темами, которые в ходе события обсуждали специалисты Минмолодьспорта, НОК Украины и Федерации бадминтона Украины, стали риски и проблемы манипуляций в спортивных соревнованиях национального и международного уровня, а также действия МОК и НОК Украины по их предотвращению.

Фото: Министерство молодежи и спорта Украины
Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

Сотрудники Федерации также поделились своим опытом внедрения лучших мировых практик в обеспечении чистоты спорта, а представители «Платформы честного спорта» подробно рассказали о деятельности платформы и о существующих механизмах оповещения о манипуляциях.

Участники мероприятия договорились о будущем сотрудничестве и проведении совместных информационно-образовательных мероприятий для молодого поколения бадминтонистов.

«Благодарна участникам за плодотворную дискуссию и готовность продолжать совместную работу в этом направлении. Сегодня Национальная платформа последовательно воплощает положения Маколинской конвенции против манипулирования спортивными соревнованиями, и такие события — отличный инструмент для превращения идей в реальные шаги по очищению украинского спорта и поддержке спортивной этики», — говорит начальник управления международного сотрудничества и европейской интеграции Минмолодьспорта и глава «Национальной платформы добродетели спорта» Наталья Радчук.

Фото: Министерство молодежи и спорта Украины
Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

Межведомственная рабочая группа «Национальная платформа честного спорта» — консультативно-совещательный орган Минмолодьспорта из представителей НОК Украины, Национальной полиции, НАПК, КРАИЛ, УАФ и гемблинговых операторов.

В прошлом году партнером платформы стала компания FAVBET. Компания обеспечивает поддержку мероприятиям платформы, а также участвует в обмене информацией о подозрительных матчах и результатах.

В 2023 году при содействии FAVBET прошла встреча специалистов платформы с представителями федераций игровых видов спорта, а также первое совместное событие с Федерацией хоккея Украины. Его посвятили презентации антикоррупционных наработок, а также утверждению плана мероприятий по промотированию принципов честного спорта в 2024 году.

FAVBET — один из крупнейших спонсоров национального спорта. Компания является партнером Федерации хоккея Украины и Федерации баскетбола Украины, а также ряда футбольных клубов, спонсирует талантливых спортсменов и поддерживает развитие детского спорта через благотворительный фонд Favbet Foundation.

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