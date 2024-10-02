Украина – несомненный андердог матча против Бразилии в полуфинале ЧМ по футзалу

Уже сегодня, 2 октября, состоится полуфинальная встреча в рамках чемпионата мира по футзалу между сборными Бразилии и Украиной.

Эксперты несомненно считают фаворитом именно бразильскую команду.

Коэффициенты на победу южноамериканцев варьируются в пределах 1,10-1,14, в то время как победа Украины может увеличить сумму ставки в 10-16 раз! На ничейный результат в основное время коэффициенты разнятся от 8 до 12.

Отметим, что в другом полуфинале также есть явный фаворит – это сборная Аргентины, которая встретится с Францией.

Напомним, что в четвертьфинале Украина смогла разгромить Венесуэлу со счетом 9:4 и второй раз в истории пройти в 1/2 финала чемпионата мира.

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