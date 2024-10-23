Украина выиграла командный чемпионат Европы по снукеру

Юлиан Бойко и Денис Хмелевский обыграли в финале дуэт с Мальты.

В среду, 23 октября, состоялся финал командного чемпионата Европы по снукеру.

В финале сошлись команды Украина-1 (Юлиан Бойко и Денис Хмелевский) против Мальты-1 (Аарон Бусуттил и Крис Пеплов).

Отметим, что пары уже встречались между собой на групповом этапе, там украинцы проиграли. Потому финал также получился своеобразным реваншем.

Мальтийский дуэт сумел выиграть первый фрейм, а во втором и третьем получил разгромное поражение. Тем не менее в четвертом фрейме мальтийцы собрались и с легкостью забрали его в свою пользу.

Судьба чемпионского титула решилась в финальном пятом фрейме, первая половина которого была очень напряженной. Однако вскоре Бойко и Хмелевский захватили преимущество и уверенно довели встречу до победы.

Ранее такжже Юлиан Бойко стал чемпионом Европы в дисциплине Shoot Out.

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