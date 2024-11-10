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Украина сенсационно обыграла Фареры на квалификации Евро-2026 по гандболу

Сборная сумела отыграть шестичоковое отставание.
Сегодня, 16:47
Украина - Фареры / EHF
Украина - Фареры / EHF

В воскресенье, 10 ноября, сборная Украины по гандболу провела свой второй матч на квалификации к Евро-2025.

Соперником нашей команды стала сборная Фарерских островов, которые возглавляют наш квартет, а также были номинальным фаворитом встречи.

И с первых минут фарерцы подвтердили свой статус, удерживая нашу команда на расстоянии шести очков. Лишь к концу первого тайма разницу удалось сократить до трех очков 14:17.

А вот во втором тайме Украина смогла оформить полноценный камбек, сначала выйдя вперед 27:26, а затем доведя матч до уверенной победы 35:32.

Евро-2026. Второй этап квалификации. 2-й тур

Украина - Фарерские острова - 35:32 

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