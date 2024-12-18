Снукер. Казаков проиграл матч квалификации на German Masters

Украинец не смог навязать борьбу более опытному сопернику.

Снукерист Антон Казаков не смог пройти первый круг квалификации на Мастерс в Германии, уступив Дэвиду Грейс со счетом 5:0.

Украинец за весь матч набрал всего 94 очка, а лучший брейк за матч [VV3] составил 24 балла, который Казаков сделал в третьем фрейме.

Грейс - Казаков 5:0

85:13, 81(81):1, 65:40, 114(68):9, 97:31

Отметим, что в 16.30 свой первый матч квалификации German Masters начнет другой украинский спортсмен Юлиан Бойко, соперником которого будет Майкл Холт.

Напомним, что в октябре украинская команда выиграла командный чемпионат Европы по снукеру.

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