iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Умерла известная футзалистка сборной Украины

Таисия Бабенко отошла в вечность.
Сегодня, 12:43
Таисия Бабенко / УАФ
Таисия Бабенко / УАФ

Футзалистка сборной Украины Таисия Бабенко умерла после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.

31-летняя девушка скончалась после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Бабенко узнала о диагнозе в прошлом году. 

Во время своей карьеры Таисия выступала за футзальные клубы Ника и ПЗМС, футбольные команды Лидер и Ворскла, а также за сборные Украины по футзалу и пляжному футболу.

В составе футзальной сборной Украины Таисия стала вице-чемпионкой Европы в 2023 году и бронзовым призером ЕВРО-2022. 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Иноуэ получил нового соперника после срыва боя с Гудманом Иноуэ получил нового соперника после срыва боя с Гудманом
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: NiKo занял четвертое место в рейтинге ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: NiKo занял четвертое место в рейтинге
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе
Цыганков остался в запасе Жироны в своем первом после травмы матче Цыганков остался в запасе Жироны в своем первом после травмы матче
Помочь журналистам

Видео

Безумный камбек Милана против Интера: видео обзор матча Суперкубка Италии
Безумный камбек Милана против Интера: видео обзор матча Суперкубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе состоятся гонки преследования
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина упала в рейтинге, Калинина спрогрессировала
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу и Сачко
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе
просмотров

Последние новости

Бокс15:05
Иноуэ получил нового соперника после срыва боя с Гудманом
Киберспорт14:50
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: NiKo занял четвертое место в рейтинге
Биатлон14:30
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе
Европа14:25
Цыганков остался в запасе Жироны в своем первом после травмы матче
Биатлон14:18
Жанмонно выиграла гонку преследования у женщин в Оберхофе, лучшая из украинок - 30
Другие страны14:00
Футболистка женского клуба из США взорвала сеть - она претендует на звание самой красивый
Бокс13:40
Бой Иноуэ против Гудмана во второй раз сорвался
Бокс13:30
Чисора предсказал победителя боя Дюбуа - Паркер
13:00
Экстра-лига по футзалу: Сухая Балка - ХИТ, Aurora - iN.IT, Энергия - Sky Up
Другие страны12:55
Бразильский клуб объявил о переходе вингера Динамо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK