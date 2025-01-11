Умерла известная футзалистка сборной Украины

Футзалистка сборной Украины Таисия Бабенко умерла после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.

31-летняя девушка скончалась после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Бабенко узнала о диагнозе в прошлом году.

Во время своей карьеры Таисия выступала за футзальные клубы Ника и ПЗМС, футбольные команды Лидер и Ворскла, а также за сборные Украины по футзалу и пляжному футболу.

В составе футзальной сборной Украины Таисия стала вице-чемпионкой Европы в 2023 году и бронзовым призером ЕВРО-2022.

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