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Жалинскую пожизненно дисквалифицировали и лишили званий и наград

Федерация гребли одобрила санкции против гребли.
Сегодня, 09:54
Rowing Club Dnipro
Rowing Club Dnipro

Несколько дней назад стало известно, что украинская гребля и военнослужащая Ларина Жалинская сбежала в россию, которую считает родной.

Президент Федерации академической гребли Украины (ФАУ) Владимир Власенко прокомментировал такой поступок военнослужащей Национальной гвардии Украины.

"Позиция Федерации следующая – пожизненная дисквалификация и лишение званий и наград. Решение уже было принято, проголосовано Исполкомом и подано в Министерство молодежи и спорта", - передает слова функционера
[[link_direct link_url="https://ru.tribuna.com/ru/rowing/1000000214479-prezydent-favu-vlasenko-pro-zhalinsku-pozytsiya-nastupna/?utm_source=telegram&utm_medium=flagman&utm_author=fan"[ /link_direct]].

Также стало известно, что гребля не получала разрешение на пересечение границы от Министерства молодежи и спорта Украины. Кроме того, Власенко сообщил, что ранее спортсменка демонстрировала свою гражданскую позицию.

"Она не выезжала за разрешением, даже не было предпосылок для выезда. Она ничего не выигрывала в сезоне, не комплектовалась в сборной, выезжавших для участия в международных соревнованиях. Раньше проблем с ней не было, наоборот – даже если выступала где-то, то с флагом 23-й отдельной бригады ОГП "Хортица", - добавил президент ФАУ.

Жалинская - многократный призер чемпионатов Украины, на последнем ЧУ получила две бронзовые медали и "серебро".

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