"Не хотела делать "безопасный" прыжок": Бех-Романчук - о своем провале на ЕИ-2023

В четверг, 22 июня, на второй день проведения Европейских игр-2023 состоялись прыжки в длину.

Украину в данном соревновании представляла чемпионка Европы-2022, а также Европейских игр-2019 Марина Бех-Романчук. Но, к сожалению, 27-летняя украинка совершила заступ в каждой из трех своих попыток, завершив соревнование на последнем 16-м месте.

"Не было желания делать "безопасный прыжок", - цитирует спортсменку Суспільне. "Когда-то в раннем возрасте я делала такую ошибку, когда максимально перестраховывалась, включала тормоза и делала "абы как".

"Ни в коем случае. Ты должен делать работу максимально качественно, технично, не раскалывать свою технику. Что и пыталась сделать в последней попытке. Сделать технично, качественно и попасть в планку, чтобы это было как надо, а не забегать как-нибудь".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами выступлений украинских спортсменов на Европейских играх-2023.



