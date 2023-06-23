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"Не хотела делать "безопасный" прыжок": Бех-Романчук - о своем провале на ЕИ-2023

Украинка впервые прокомментировала неудачное выступление на турнире.
Сегодня, 12:16
Марина Бех-Романчук / Getty Images
Марина Бех-Романчук / Getty Images

В четверг, 22 июня, на второй день проведения Европейских игр-2023 состоялись прыжки в длину.

Украину в данном соревновании представляла чемпионка Европы-2022, а также Европейских игр-2019 Марина Бех-Романчук. Но, к сожалению, 27-летняя украинка совершила заступ в каждой из трех своих попыток, завершив соревнование на последнем 16-м месте.

"Не было желания делать "безопасный прыжок", - цитирует спортсменку Суспільне. "Когда-то в раннем возрасте я делала такую ошибку, когда максимально перестраховывалась, включала тормоза и делала "абы как".

"Ни в коем случае. Ты должен делать работу максимально качественно, технично, не раскалывать свою технику. Что и пыталась сделать в последней попытке. Сделать технично, качественно и попасть в планку, чтобы это было как надо, а не забегать как-нибудь".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами выступлений украинских спортсменов на Европейских играх-2023.

 


 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марина бех-романчук Европейские Игры-2023

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