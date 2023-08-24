Словацкий спортсмен сделал предложение девушке-спортсменке прямо во время ЧМ-2023 по легкой атлетике

Очень милое событие произошло по завершению соревнований по спортивной ходьбе.

Чемпионат мира по легкой атлетике 2023 года запомнится, как минимум, одной любовной историей.

В Будапеште подходило к концу соревнование по спортивной ходьбе. Когда словацкая спортсменка Хана Бурзалова пересекала финишную черту, она заметила, как ее парень Доминик Черны стоял и ждал ее на финише, до этого завершив мужское состязание.

Черны опустился на одно колено, чтобы сделать предложение Бурзаловой, которое она не могла не принять. Словацкий спортсмен отпраздновал это, запустив кулак в воздух, после чего поднял свою невесту на руки и поцеловал ее, сообщает The Sun.

Источник: The Sun

Источник: The Sun

Источник: The Sun

Затем пара позировала перед камерами, а Бурзалова с гордостью демонстрировала на фотографиях свое обручальное кольцо.

Официальный аккаунт чемпионата мира по легкой атлетике в своих социальных сетях поздравил пару, опубликовав фотографии помолвки с подписью: "Она сказала ДА".

SHE SAID YES 💍



🇸🇰's Dominik Černý proposed to Hana Burzalova after the finish line of the 35km race walk 💕#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/gNupy7nZEs — World Athletics (@WorldAthletics) August 24, 2023

Стоит отметить, что 25-летний Черни занял 19-е место в своем забеге, а 22-летняя Бурзалова пришла к финишу 28-й в женской гонке.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами выступлений украинцев на чемпионате мира по легкой атлетике.

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