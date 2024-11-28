Легенда Челси возглавил клуб в Англии

Лэмпард должен спасти команду от вылета в Чемпионшипе.

Ковентри официально объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда на должность главного тренера команды.

Стороны подписали контракт до лета 2027 года.

We are delighted to announce the appointment of Frank Lampard as Head Coach. ⤵️ — Coventry City (@Coventry_City) November 28, 2024

Последним клубом Лэмпарда был Челси, в котором он временно исполнял обязанности главного тренера Челси в сезоне-2022/23. Под его руководством команда добыла одну победу в 11 матчах.

Ковентри занимает 17-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 17 очков в 17 матчах.

Напомним, Мудрик попал в сферу интересов трех клубов Лиги чемпионов.

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