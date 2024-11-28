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Биатлонный сезон официально стартовал мужским спринтом Кубка IBU: результаты украинцев

Тарас Лесюк смог войти в ТОП-20
Сегодня, 15:31
Тарас Лесюк / biathlon.com.ua
Тарас Лесюк / biathlon.com.ua

В шведском Идре стартовал первый этап сезона в Кубке IBU, начавшийся мужским спринтом.

Среди прочих в гонке приняли участие пять украинских биатлонистов. Лучший результат показал Тарас Лесюк, допустивший один недостаток на второй стрельбе и проигравший победителю почти полторы минуты.

Результаты украинцев. Спринт, 1-й этап Кубка IBU

  • 16. Тарас Лесюк (0+1) +1:24,8
  • 34. Руслан Ткаленко (0+2)  +2:18,6
  • 35. Денис Насико (0+2) +2:21,7
  • 55. Сергей Супрун (1+0) +2:57,7
  • 69. Богдан Борковский (3+2) +3:34,5

Победу в гонке праздновал норвежец Сверре Даллен Аспенс, а его соотечественник Мартин Улдаль пришел вторым. Закрыл подиум Антонен Гигона из Франции.

Отметим, что уже 30 ноября стартует первый этап сезона Кубка мира по биатлону, который пройдет в финском Контиолахте.

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