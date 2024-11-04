Магучих вышла в финал голосования за лучшую атлетку года по версии World Athletics
Украинка может победить среди спортсменок в небеговых дисциплинах.
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих вышла в финал голосования за лучшую атлетку года в небеговых дисциплинах по версии World Athletics.
Соперницей украинки стала олимпийская чемпионка по семиборью Нафиссата Тиам.
Финальный раунд голосования продлится с 4 по 10 ноября. Победительница будет объявлена 1 декабря.
Магучих в 2024 году стала чемпионкой Европы и Бриллиантовой лиги, выиграла золото Олимпиады.
В 2024 году Магучих установила мировой рекорд, прыгнув в высоту на 2,10м
Напомним, Ярослава получила звание лучшей балканской легкоатлетки года.
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