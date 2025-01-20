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Магучих анонсировала свой первый турнир в 2025 году

Выступления спорстменка начнет уже в феврале.
Сегодня, 20:30
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

Ярослава Магучих анонсировала первый турнир в новом году, в котором она примет участие.

Легкоатлетка поделилась анонсом в своих социальных сетях, опубликовав видео с тренировок.

"Буду соревноваться на турнире Udin Jump Development, на котором уже выигрывала в 2021 году с результатом два метра.

А пока - разбегаюсь на любимых барьерах", - написала Ярослава в Instagram.

Организаторы турнира уже подтвердили участие Магучих, а также пообещали, что кроме нее будут и другие звезды мирового спорта.

Напомним, что турнир в итальянском Удине старует в четверг, 6 февраля.

Ранее также украинская спортсменка повторила рекорд сезона.

 

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