NаVі сыграли вничью с Vici Gaming в рамках Last Chance TI11

Украинская команда в следующем матче будет противостоять Secret.

В воскресенье, 9 октября, NAVI сыграли вничью (1:1) с Vici в рамках Last Chance TI11.

Украинская команда уже гарантировала себе выход в верхнюю сетку плей-офф. В свою очередь, Vici сохраняет шанс пройти в верхнюю сетку. Для этого им нужно обыгрывать Polaris.

Свой заключительный матч NAVI проведут против Secret, который начнется в 10:25 по Киеву.

Напомним, Last Chance проходит с 8 по 12 октября. Две лучшие команды пройдут в групповую стадию TI11.