NаVі сыграли вничью с Vici Gaming в рамках Last Chance TI11
Украинская команда в следующем матче будет противостоять Secret.
В воскресенье, 9 октября, NAVI сыграли вничью (1:1) с Vici в рамках Last Chance TI11.
Украинская команда уже гарантировала себе выход в верхнюю сетку плей-офф. В свою очередь, Vici сохраняет шанс пройти в верхнюю сетку. Для этого им нужно обыгрывать Polaris.
The second game goes to @VICI and it's a draw. GGs! #navination #Dota2 #navination pic.twitter.com/FxvjGiPqd8— NAVI Live 🔴 (@natusvincerelv) October 9, 2022
Свой заключительный матч NAVI проведут против Secret, который начнется в 10:25 по Киеву.
Напомним, Last Chance проходит с 8 по 12 октября. Две лучшие команды пройдут в групповую стадию TI11.