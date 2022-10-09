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NаVі сыграли вничью с Vici Gaming в рамках Last Chance TI11

Украинская команда в следующем матче будет противостоять Secret.
Сегодня, 10:39
navi.gg
navi.gg
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В воскресенье, 9 октября, NAVI сыграли вничью (1:1) с Vici в рамках Last Chance TI11.

Украинская команда уже гарантировала себе выход в верхнюю сетку плей-офф. В свою очередь, Vici сохраняет шанс пройти в верхнюю сетку. Для этого им нужно обыгрывать Polaris.

Свой заключительный матч NAVI проведут против Secret, который начнется в 10:25 по Киеву.

Напомним, Last Chance проходит с 8 по 12 октября. Две лучшие команды пройдут в групповую стадию TI11.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Dota 2 navi
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