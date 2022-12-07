Без Соло и Нуна: Na'Vi представили обновленный состав

Украинская киберспортивная организация Na'Vi наконец-то утвердила новый основной состав по Dota 2. К сожалению или для кого-то к счастью, больших сенсаций не произошло, команду покинули Алексей «Solo» Березин и Владимир «No[o]ne» Миненко.

На их место Na'Vi решили рискнуть и взять молодых и талантливых, но неопытных игроков. Место сапорта в команде занял Арман «Malady» Оразбаев, а на миде теперь будет стоять Никита «Nicky'Cool» Остахов – оба граждане Казахстана.

Malady считается достаточно сильным игроком на своей позиции на постсоветской арене, а вот Nicky’Cool – темная лошадка и главный риск для украинской организации. Никите всего 20 лет, но он еще не успел показать себя на профессиональном уровне, но все задатки сильного мидера у него есть.

Похоже, Na'Vi решили не строить больше команду вокруг старых опытных игроков и наконец рискнуть и сделать состав себе на несколько лет. Ребята могут показать очень сильную игру вместе, хотя многие до сих пор сомневаются, что в команде зря покинули Витюна.

Текущий состав Na'Vi: